TV-Ärztin Anne Fleck spricht in Stade

Das Reformhaus von Glahn holt zu seinem Jubiläum Dr. Anne Fleck ins Metropol

Anlässlich des runden Firmengeburtstags des Reformhaus von Glahn in Stade, Pferdemarkt 16 (Tel. 04141 - 2166, http://www.reformhaus-von-glahn.de ), haben sich Inhaber Harald Titz und sein Team etwas ganz Besonderes für die Kunden ausgedacht: Sie haben Dr. Anne Fleck aus der Fernsehsendung "Die Ernährungsdocs" eingeladen, in Stade einen Vortrag zu halten. Am Donnerstag, 23. November, 19.30 Uhr, gibt die TV-Ärztin im Metropol, Klarenstrecker Damm 8, Ernährungstipps und erklärt den Zusammenhang von Essen und vielen chronischen Krankheiten. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 13 Euro und an der Abendkasse 15 Euro. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr.Eigentlich werden im Reformhaus von Glahn gleich zwei Geburtstage gefeiert. Vor 60 Jahren gründete Walter von Glahn das Fachgeschäft für gesunde Lebensmittel, rezeptfreie Naturarzneimittel sowie Artikel für Körperpflege und Naturkosmetik. Vor 40 Jahren übernahm dann Harald Titz das Reformhaus. Mit fachkompetenter Beratung und einem umfangreichem Warensortiment stehen er und seine Mitarbeiterinnen auf mehr als 100 Quadratmetern im Herzen der Stader Altstadt zur Verfügung. "In unserem Reformhaus erhalten Sie eine Vielfalt an gesunden Lebensmitteln und unbedenklichen Kosmetik- und Naturarzneimitteln", sagt Harald Titz. "Außerdem finden Sie bei uns frisch gemahlenes Getreide, Nüsse, Mohn und Leinsamen." Honig wird in rund 30 Varianten von Akazien- bis Waldhonig angeboten. Ebenso vielfältig ist die Auswahl bei süßen und herzhaften pflanzlichen Brotaufstrichen.Feinschmecker finden Gourmet-Produkte wie hochwertigen Balsamessig oder Walnußöl. Wer gerne süß isst, wird sich über eine große Auswahl an schmackhaften Süßungsmitteln und Fruchtschnitten freuen. Zudem finden sich im Reformhaus von Glahn schmackhafte Fleischalternativen vom Bratling bis zum wurstähnlichen Brotbelag.