Upcycling statt wegwerfen mit "toom"-Baumärkten

Nachhaltigkeitstag bei "toom" am Samstag, 1. Juli

Immer mehr Heimwerker haben Spaß am Selbermachen. Dass man nicht immer alles neu kaufen muss, sondern auch Vorhandenes aufwerten kann, zeigt das Trendthema "Upcycling": Gebrauchte Gegenstände werden mit etwas Fantasie und Geschick zu etwas ganz Neuem gemacht. Bei den "toom"-Baumärkten in Stade (Am Steinkamp 4) und in Buxtehude (Ostmoorweg 4 und Konrad-Adenauer-Allee 1) erfahren die Kunden, dass Selbermachen und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen: Am Samstag, 1. Juli, veranstalten die drei Fachmärkte von 10 bis 16 Uhr einen großen Upcycling-Nachhaltigkeitstag.Selbermacher können sich an diesem Tag rund um das Thema Nachhaltigkeit informieren und außerdem ihre Kreativität und ihr Geschick bei einer Mitmachaktion unter Beweis stellen. Dabei werden aus leeren PET-Flaschen bunte Kräutertöpfchen in niedlicher Hunde- und Katzenform. "Wir werden die Flaschenböden anschließend mit Pro-Planet-Erde befüllen und mit Kressesamen oder Kräutern bepflanzen. Natürlich können unsere Kunden ihre Kräutertöpfchen anschließend mit nach Hause nehmen", so Marktleiter Ekkehart Behrmann.Neben einer großen Mal-Aktion für die Kinder haben die Kunden auch die Möglichkeit, tolle Preise am Glücksrad zu gewinnen. Außerdem können alle Selbermacher am Upcycling-Gewinnspiel teilnehmen, indem sie ein Foto eines bereits umgesetzten Upcycling-Projektes einsenden. Unter allen Teilnehmern verlost "toom" bundesweit 50 Gutscheine im Wert von 50 Euro.• Mehr Informationen unter http://www.toom.de.