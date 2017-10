Urlaubspanorama für die Dusche beim Shopping-Sonntag in Stade-Süd

Cordes und Graefe zeigte Bad-Trends / Reifenkauf ist Vertrauenssache

Tolle Angebote, Aktionen und Informationen über Waren und Dienstleistungen in Hülle und Fülle gab es beim verkaufsoffenen Sonntag im Geberbegebiet in Stade-Süd. Trotz des stürmischen und regnerischen Herbstwetters herrschte in den teilnehmenden Geschäften reger Kundenandrang - so auch bei der Duwald Reifen Auto und Service GmbH und bei Cordes & Graefe, wo Besucher die knapp 500 Quadratmeter große Bad-Ausstellung in Augenschein nahmen.Details für ihre Bad-Sanierung besprachen die Eheleute Dieter und Gisela Bargsten aus Stade mit Ausstellungsleiter Ralph Klintworth. Die Bargstens entschieden sich für eine barrierefreie Duschkabine als Ersatz für ihre alte Badewanne. Optisches i-Tüpfelchen wird eine gläserne Trennwand mit Wunschmotiv. Mit einem selbst gewählten Foto, zum Beispiel einem Urlaubspanorama, das auf die Wandmaße vergrößert wird, können sich Kunden jetzt den Duschbereich ganz nach eigenem Geschmack gestalten lassen.Der Oktober ist der klassische Monat für den Reifenwechsel. Über das breite Angebot an Winterreifen und die passenden Felgen informierte Geschäftsinhaber Jörg „Ede“ Duwald das Ehepaar Gerd und Anja Hinck aus Stade in seinem Fachhandel am Klarenstrecker Damm. Die Hincks und auch ihre erwachsenen Kinder sind Stammkunden bei der Firma Duwald. Gerd Hinck: "Reifenkauf ist Vertrauenssache, und hier stimmen Beratung und Preis."