Viel Spaß beim Thalia-Spieleabend

Stade : Thalia Buchhandlung |

Neuheiten und Testsieger entdecken und sofort ausprobieren sb. Stade. In Herbst und Winter trifft sich die Familie wieder öfter zum Spielen. Wem die Klassiker wie "Mensch ärgere dich nicht", "Malefiz" oder "Mikado" zu langweilig sind, sollte am Donnerstag, 26. Oktober, beim Spieleabend von Thalia in Stade, Breite Straße 2, vorbeischauen. Ab 19 Uhr laden Etagenleiterin Martina Fabian und Spiele-Abteilungsleiterin Annette Possenriede zum Kennenlernen von Spieleneuheiten ein. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter Tel. 04141 - 77 98 80 ist erforderlich.



"Im Programm haben wir sowohl die Spiele des Jahres als auch die nominierten Spiele des Jahres", sagt Martina Fabian. Dazu gehören beispielsweise "Kingdomino", "Pelican Bay", "Icecool", "Top That!" und "Magic Maze". Das Spiel des Jahres 2017 "Kingdomino" ist für Spieler ab acht Jahren geeignet. Das Spiel basiert auf dem Klassiker "Domino". Auf der Suche nach Ländereien müssen die Spieler Landschaftsplättchen aneinander legen. Doch nur wer geschickt agiert, erhält dabei viele Punkte.



"Icecool" wurde Kinderspiel des Jahres 2017 und ist ein großer Spaß für alle ab sechs Jahren. Zum Inhalt: Die coolsten Pinguinschüler der „Ice-School“ schwänzen die letzte Stunde und rutschen stattdessen auf der Suche nach einem kleinen Snack in den Gängen herum. Doch der Hausmeister hat den Fisch gerochen und ist ihnen dicht auf den Fersen: Der alte Spielverderber versucht die kleinen Schwänzer zu erwischen und die Schülerausweise zu kassieren. Dabei werden die Spielfiguren mit einem Fingerschnippen über die Spielfläche bewegt. Bei dem actionreichen Spiel ist deshalb auch Geschicklichkeit gefragt.