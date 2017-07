Vodafone-Festnetz-Telefonie zum Sparpreis

Mit Vodafone Zuhause für nur 9,99 Euro telefonieren

Obwohl heute fast jeder ein Mobiltelefon hat, will insbesondere die ältere Generation auf einen Festnetzanschluss nicht verzichten. Für sie hat Vodafone jetzt ein ganz besonderes Angebot: Den idealen Telefontarif für Zuhause."Bei vielen Anbietern bezahlen Sie jeden Monat ca. 16 Euro Grundgebühr. Und dabei haben Sie noch keine Minute telefoniert", sagt Sergej Feld, Filialleiter beim Vodafone-Shop in Stade. "Viel besser wäre es doch, mit der ,Vodafone Zuhause FestnetzFlat' für nur 9,99 Euro monatlich so viel in das deutsche Festnetz zu telefonieren, wie Sie möchten. Inklusive sind sowohl Orts- als auch Ferngespräche innerhalb des Bundesgebiets."Bei einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten und einem einmaligen Anschlusspreis von nur 29,99 Euro ohne weitere Extrakosten ist die Umstellung für den Kunden vollkommen problemlos: Er telefoniert wie gewohnt mit seinem bisherigen Telefon weiter und behält selbstverständlich seine Rufnummer. Der Anschluss erfolgt über das mehrfach ausgezeichnete Mobilfunknetz. "Natürlich können Sie bei uns gegen einen geringen Aufpreis auch ein neues, schnurloses Festnetz-Telefon bekommen", schlägt Sergej Feld vor. "Wir helfen Ihnen bei der Entscheidung und stehen auch sonst jederzeit zur Verfügung. Besuchen Sie uns dazu im Vodafone-Shop am Pferdemarkt 2 in Stade. Wir freuen uns auf Sie!"