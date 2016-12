Professor Dr. Till van Treeck spricht am Dienstag, 17. Januar, um 19 Uhr im Haus der Industrie- und Handelskammer Stade, Am Schäferstieg 2, zum Thema "Eigentum verpflichtet: Wie viel Ungleichheit verträgt die Demokratie?" Till van Treeck ist Professor für Sozialökonomie an der Universität Duisburg-Essen und Geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung.