Zeit für Neues mit "Scholz Raumgestaltung"

Alles aus einer Hand

Was gibt es Schöneres, als sich bei trübem Herbstwetter Inspirationen zu holen, wie man seine eigenen vier Wände verschönern kann? Die Ausstellungsräume der Firma Scholz Raumgestaltung an der Altländer Str. 16 in Stade bieten dafür Anregungen in Hülle und Fülle.Bereits beim Betreten des Fachgeschäfts spürt man die besondere Wohlfühl-Atmosphäre.„Wir haben bewusst auf viele Regalflächen verzichtet, um Musterbeispiele und Dekorationsideen großflächig zeigen zu können,“ erläutert Geschäftsführer Lutz Hönemann. „Bei uns ist Angucken und Anfassen ausdrücklich erwünscht.“Auf 3.000 Quadratmetern werden Gardinen, Farben, Tapeten, Bodenbeläge, Lampen, Markisen, individuelle Bilderrahmen, Polsterstoffe und vieles mehr angeboten und gekonnt in Szene gesetzt.Das Sortiment wird ständig aktualisiert und mit den neuesten Trends ergänzt. Fast 100 Mitarbeiter sorgen für die Erfüllung aller Kundenwünsche: Egal, ob durch die Fachberatung oder die anschließende handwerkliche Ausführung. Ein Lieferservice gehört ebenso zum Leistungsspektrum, wie die Vor-Ort-Beratung beim Kunden. „Im Mittelpunkt all unseres Handelns und Tuns steht immer der Kunde“, ergänzt Lutz Hönemann.• Ein Besuch am Samstag, 14. Oktober, von 9 bis 14 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag , 15. Oktober, von 13 bis 18 Uhr lohnt sich besonders. Denn dann gewährt die Firma Scholz einen Preisnachlass von 21 Prozent. Einen ersten Eindruck erhalten Interessierte unter http://www.scholz-raumgestaltung.de.