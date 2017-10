Zwei maritime Tage in Stade mit Einkaufssonntag in Stade

Shantychor-Festival und verkaufsoffener Sonntag in der Hansestadt Stade

Oldie-Party am Stadthafen 

Die Auftritte der Chöre

„Schunkeln und Shoppen“ heißt es am kommenden Wochenende in der Hansestadt Stade, wenn die Arbeitsgemeinschaft „Stade aktuell“ zum beliebten Shantychor-Festival mit verkaufsoffenem Sonntag einlädt. Am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Oktober, treten mehr als 15 Chöre auf zwei Bühnen auf.Manfred Höftmann von „Stade aktuell“, der das Shantychor-Festival betreut, hat zu diesem Wochenende eine große Auswahl von Chören aus ganz Deutschland verpflichtet. Am Samstag treten die Chöre an der Bühne am Stadthafen sowie auf der Bühne am Dabelow-Platz neben den Rathaus auf. Am Sonntag beginnt das Festival um 10 Uhr mit einem Seemannsgottesdienst in der St. Cosmae-Kirche. Dieser wird von den Stader Hafensängern mitgestaltet. Ab 11 Uhr beginnen dann die Chorvorführungen auf der Bühne am Stadthafen und auf der Bühne am Pferdemarkt. Während der beiden Tage singen die Chöre aber nicht nur auf den Bühnen. Überall in der Altstadt wird es spontane Gesangsauftritte geben.Am Sonntag kann dann von 13 bis 18 Uhr nach Lust und Laune gebummelt und eingekauft werden. Viele Geschäftsleute öffnen ihre Türen zum Sonntagseinkauf. Es locken besondere Aktionen und Angebote.Das erste Shantychor-Festival wurde anlässlich Stades 1.000-Jahr-Feier im Jahr 1994 ausgerichtet. Seitdem erklingen vor der Kulisse der Stader Altstadt jedes Jahr aus der Segelschiffszeit überlieferte Shantys, aber auch neuzeitliche Seemannslieder.Verschiedene Chöre aus dem gesamten Bundesgebiet und gelegentlich auch aus dem Ausland nehmen an dieser Veranstaltung teil. Die Zahl der Bewerber ist jedes Jahr so groß, dass die Arbeitsgemeinschaft „Stade aktuell“ eine Auswahl treffen muss. Oldie-Fans kommen am Samstag, 14. Oktober, auf ihre Kosten, wenn die Band „The Torpids“ von 19.30 bis 22.45 Uhr zur Oldie-Party an den Stadthafen einlädt.Die sechs erfahrenen Musiker haben sich der ehrlichen, handgemachten Rock-Musik verschrieben. In ihrem Repertoire spiegelt sich die ganze musikalische Vielfalt der 1960er bis 1990er-Jahren wieder.• 11 bis 11.30 Uhr: Heidjer Shanty-Chor Buchholz (Bühne Stadthafen); Dorumer Shanty-Chor (Bühne Dabelow-Platz)• 11.45 bis 12.15 Uhr: Shanty-Chor Friedrichskoog (Bühne Stadthafen); Wunstorfer Shanty-Chor (Bühne Dabelow-Platz)• 12.30 bis 13 Uhr: Shantychor Gerwisch Magdeburg (Bühne Stadthafen); Shanty-Chor Bootsmannkaffee Brake (Bühne Dabelow-Platz)• 13.15 bis 13.45 Uhr: Shanty-Chor Waffensen Rotenburg (Bühne Stadthafen); Bremer Shanty-Chor (Bühne Dabelow-Platz)• 14 bis 14.30 Uhr: Shanty-Chor „Kleine Möwe“ Meschede (Bühne Stadthafen); Heidjer Shanty-Chor Buchholz (Bühne Dabelow-Platz)• 14.45 bis 15.15 Uhr: Dorumer Shanty-Chor (Bühne Stadthafen); Shanty-Chor Friedrichskoog (Bühne Dabelow-Platz)• 15.30 bis 16 Uhr: Wunstorfer Shanty-Chor (Bühne Stadthafen); Shantychor Gerwisch Magdeburg (Bühne Dabelow-Platz)• 16.15 bis 16.45 Uhr: Shanty-Chor Bootsmannkaffee Brake (Bühne Stadthafen); Shanty-Chor Waffensen Rotenburg (Bühne Dabelow-Platz)• 17 bis 17.30 Uhr: Bremer Shanty-Chor (Bühne Stadthafen); Shanty-Chor „Kleine Möwe“ Meschede (Bühne Dabelow-Platz)• 19.30 bis 22.45 Uhr: Oldie-Party mit den Torpids• 10 bis 11 Uhr: Seemannsgottesdienst mit den Stader Hafensängern in St. Cosmae• 11 bis 11.30 Uhr: Shanty-Chor Lägerdorf (Bühne Stadthafen); Shanty-Chor Itzehoer Störschipper (Bühne Pferdemarkt)• 11.45 bis 12.15 Uhr: SeemannsChor Bremerhaven (Bühne Stadthafen); Shanty-Chor Dümmersee (Bühne Pferdemarkt)• 12.30 bis 13 Uhr: Shantykoor Maritiem Winschoten, NL (Bühne Stadthafen); Shantychor Ellunder Nordlichter (Bühne Pferdemarkt)• 13.15 bis 13.45 Uhr: Shanty-Chor Oldenburg (Bühne Stadthafen); Shanty-Chor Nordenham (Bühne Pferdemarkt)• 14 bis 14.30 Uhr: Shanty-Chor Itzehoer Störschipper (Bühne Stadthafen); Shanty-Chor Lägerdorf (Bühne Pferdemarkt)• 14.45 bis 15.15 Uhr: Shanty-Chor Dümmersee (Bühne Stadthafen); Stader Hafensänger (Bühne Pferdemarkt)• 15.30 bis 16 Uhr: Shantychor Ellunder Nordlichter (Bühne Stadthafen); SeemannsChor Bremerhaven (Bühne Pferdemarkt)• 16.15 bis 16.45 Uhr: Shanty-Chor Nordenham (Bühne Stadthafen); Shantykoor Maritiem Winschoten, NL (Bühne Pferdemarkt)• 17 bis 17.30 Uhr: Stader Hafensänger (Bühne Stadthafen); Shanty-Chor Oldenburg (Bühne Pferdemarkt)