Zeugen gesucht: 15.000 Euro Sachschaden auf P+R-Parkplätzen

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die am Samstagmorgen zwischen 5.30 und 6.30 Uhr Randale auf den P+R-Parkplätzen in Ashausen (An der Bahn) und Stelle (Penellweg) beobachtet haben. Der Tatverdacht richtet sich gegen drei unbekannte Jugendliche (zwei Mal männlich, ein Mal weiblich), die einer Zeugin auffielen. Die Täter beschädigten nach Angaben der Polizei insgesamt fünf Fahrzeuge, indem sie Scheiben einschlugen, Spiegel beschädigten und zwei Fahrzeuge von den Stellplätzen schoben. Der Gesamtschaden liegt bei rund 15.000 Euro.Wer Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bei der Polizei Winsen unter Tel. 04171-7960.