20 Jahre DRK-Kita Uhlenhorst

Steller Kita lädt am 11. November zum Jubiläumsfest

Vor zwanzig Jahren wurde sie eröffnet, die DRK-Kita an der Steller Uhlenhorst. Seitdem sind hier schon viele, viele Kinder groß und erwachsen geworden. Die zwei Jahrzehnte DRK-Kita Stelle-Uhlenhorst soll nun mit allen aktuellen und ehemaligen Kita-Kindern und deren Familie gefeiert werden. Am Freitag, den 11. November ab 17 Uhr.Auf dem Programm steht ein Laternenumzug (Treffpunkt um 17 Uhr auf dem Parkplatz bei kik / Aldi, etc.), eine kleine Chorvorführung für die Senioren des Hainfelder Hofes sowie ein abwechslungsreiches Angebot in der Kita selbst: Punsch, Grillwürstchen und Kürbissuppe am Lagerfeuer. Und: ein Feuerkünstler wird die Kinder und ihre Familien mit einer Show verzaubern.Das gesamte DRK-Kita-Team freut sich auf ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern.