Jan Peter Thömen ist Ashausens neuer Schützenkönig: "Das kam überraschend"

Damit hatte er nun überhaupt gerechnet: Jan Peter Thömen aus Hoopte ist neuer Schützenkönig in Ashausen. "Nachdem relativ lange auf den Vogel geschossen wurde, wollte ich nur kurz mitschießen, da fiel prompt der Rumpf. Das kam wirklich überraschend", lacht das neue Oberhaupt bei seiner Proklamation am vergangenen Samstag.Zu seinen Adjutanten wählte sich 24-jährige seine Schützenkameraden Dennis Bühring, der ebenfalls lange auf den Königsvogel geschossen hatte, und Thor-Arne Cordes.Als Beinamen trägt Thömen, der seit rund fünf Jahren im Verein ist und als Bau- und Landmaschinenmechatroniker arbeitet, passenderweise den Zusatz "der Spontane".Auch die neue Damenkönigin wurde bereits vor Beginn des eigentlichen Schützenfestes am Samstag, den 5. August, ausgeschossen. Hierbei setzte sich Nadine Pahl durch. Die 33-jährige ist das erste Mal Königin und seit rund drei Jahren im Verein. Ihre Adjutantinnen sind Wiebke Iwohn und Karin Bühring.Jugendkönig im kommenden Jahr ist Piet Sommer, dem Adjutant Marvin Neven helfend zur Seite stehen wird. Der Schülerkönig wird, wegen der aktuellen Somerferien, erst am Schützenfest-Samstag ermittelt.