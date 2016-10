Ferienbetreuung ist Ausschussthema in Stelle

Stelle : Rathaus |

ce. Stelle. Die Sommerferienbetreuung in den Kindertagesstätten und das Betreuungsangebot in den Sommerferien 2017 für Schulkinder stehen zur Debatte im Jugendausschuss der Gemeinde Stelle, der am Montag, 17. Oktober, um 19 Uhr im Rathaus (Unter den Linden 18) tagt. Außerdem berichtet die Verwaltung über aktuelle kommunale Angelegenheiten.