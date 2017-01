Kita-Neubau in Fliegenberg steht im Steller Ausschuss zur Debatte

ce. Stelle. Die Planungen für den Neubau einer Kindertagesstätte in Fliegenberg stehen unter anderem auf der Tagesordnung im Bau-, Umwelt-, Verkehrs- und Feuerschutz-Ausschuss der Gemeinde Stelle, der am Mittwoch, 11. Januar, um 19 Uhr im Rathaus (Unter den Linden 18) zusammenkommt. Weitere Themen: Parkplatzerweiterungen in Stelle und Ashausen sowie der Haushalt und die Haushaltssatzung 2017.