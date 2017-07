Aktivitäten der Steller St. Michael-Kirchengemeinde

ce. Stelle. Nach der Sommerpause startet wieder die Kleiderkiste der Steller St. Michael-Kirchengemeinde. Sie findet am Dienstag, 8. und 22. August sowie 5. und 19. September, jeweils um 16 Uhr im Gemeindehaus statt. Dort startet am 13. August um 10 Uhr und dann 14-tägig auch wieder der Kindergottesdienst. Für Kinder ab zwei Jahren mit Begleitung wird am Sonntag, 27. August, um 10 Uhr ebenfalls im Gemeindehaus ein Minigottesdienst veranstaltet. Am gleichen Ort steht am Samstag, 5. August, um 15 Uhr der nächste Seniorennachmittag auf dem Programm. Zum Taizé-Gebet lädt die Kirchengemeinde schließlich am Samstag, 26. August und 30. September, in ihrem Gotteshaus ein.