Benefiz im Gotteshaus

"VielTöner" sind zu Gast in der St. Andreas-Kirche Ashausen

Zu einem Neujahrskonzert mit der Band "VielTöner" lädt die St. Andreas-Stiftung am Samstag, 14. Januar, um 17 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr) in die St. Andreas-Kirche am Duvendahl 2 in Ashausen ein. Der Eintritt ist frei, um eine Spebde zugunsten der Stiftung, die sich für den Erhalt der Pastorenstelle im Dorf einsetzt, wird gebeten.Ansulf Thalheim und seine "VielTöner" erwarten die Besucher zu einem überaus abwechslungsreichen Konzert und geben somit den Auftakt zum Kulturprogramm 2018 der Stiftung. Zur Band gehören Ansulf Thalheim (Saxophon), Ulrich Beckedorf (Gitarre), Monika Berrier (Gesang), Florian Jenzen (Percussion) und Henning Mund (Klavier).Traditionell wird wie bei allen kulturellen Veranstaltungen ein Verkaufsstand mit Rotwein, Weißwein, Prosecco, Softgetränken und alkoholfreiem Sekt sowie kleine Naschereien für die Gäste bereit stehen. Bei kaltem Wetter wird es auch Glühwein und Kinderpunsch geben.