Benefizkonzert in St. Michael Stelle

thl. Stelle. "Leinen los" heißt es am Samstag, 15. Oktober, wenn der aus Funk und Fernsehen bekannte Hamburger Shantychor "De Tampentrekker" in der St. Michael-Kirche für ein Benefizkonzert zu Gast ist. Beginn ist um 17 Uhr.

Mit Shantys aus der glorreichen Segelschiffszeit, maritimen Liedern und Liedgut aus Schlagern und Operette begeistern die Tampentrekker ihr Publikum. Und das schon seit 40 Jahren. Moderiert und am Schifferklavier begleitet wird der Abend von Chorleiter Tim Hussmann. Er lädt die Zuschauer ein zum Mitsingen und Mitschunkeln zu Shantys, ehrlichen Arbeitsliedern aus der christlichen Seefahrt. Unter seiner Leitung werden diese Lieder, modern arrangiert, begleitet von einer eingespielten Musikgruppe, mit Engagement und Witz vorgetragen.

Übrigens: Für einige der "Tampentrekker" ist das Konzert ein "Heimspiel", denn sie kommen aus Stelle und der umliegenden Region.

Karten sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen, der Sparkasse Harburg-Buxtehude, der Tourist-Info in Winsen und im Kirchenbüro erhältlich. Der Erlös des Konzertes kommt der Stiftung St. Michael zugute.