Benefizkonzert mit Gottfried Böttger

Bekannter Pianist gastiert in Ashausen

Es hat schon Tradition: Im elften Jahr der St. Andreas-Stiftung kommt der bekannte Pianist Gottfried Böttger zum elften Mal für ein Benefizkonzert in das Ashausener Gotteshaus. Mit von der Partie sind auch Joana Toader, Malte Witte (Saxophon), Jürgen Attig (Bass) und Gunther Andernach (Waschbrett).Der Erlös des Konzertes kommt der Stiftung zugute, die sich für den Erhalt der Pastorenstelle einsetzt.Das Konzert findet am Donnerstag, 1. Dezember, statt. Beginn ist um 19 Uhr.• Karten zum Preis von 18 Euro gibt es ab sofort in der ABC-Buchhandlung in Stelle, im Gemeindebüro St. Andreas, beim Kuratoriumsvorsitzenden Dr. Friedrich-Wilhelm Gräbner (Tel. 04174 - 650366) und an der Tourist-Info im Winsener Marstall.