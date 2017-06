Buntes Programm beim Steller Polizeihunde-Sportverein

thl. Stelle. Anlässlich des Tgas des Hundes lädt der Polizeihunde-Sportverein Stelle am Samstag, 10. Juni, von 14 bis 18 Uhr auf sein Gelände am Bardenweg 106 ein.

Neben Hundeflohmarkt, Kinderbasteln und -schminken steht vor allem der 1. Steller HIP (Hunde-Intelligenz-Parcours) auf dem Programm. Dabei werden zehn Stationen aufgebaut, wo Hund und Herrchen/Frauchen ihre Intelligenz und Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Damit es fair zugeht, gibt es zwei Klassen. Die Couchpotatoe (Laien) und die Intelligenzbestie (Hundeplatzprofis). Nach Erklärung der Spielregeln wird die Zeit für die Ausführung gemessen und die saubere Ausführung bewertet. Alles wird in eine Laufkarte eingetragen. Nach Durchlauf der Stationen wird die Laufkarte abgegeben und ausgewertet. Kurz vor Ende der Veranstaltung gibt es eine Siegerehrung, wo jeder einen Gewinn und eine Urkunde erhält. Der 1. -3. Platz bekommt einen Pokal und einen hochwertigen Preis.

Alle Stationen sind so entwickelt, dass auch ganz junge, alte oder kranke Hunde mitmachen können. Wichtig: alle Teilnehmer müssen den Impfpass des Hundes mitbringen und das Tier muss eine gültige Tollwutimpfung hat. Dies wird vom Veterinäramt vorgeschrieben.

Für das leibliche Wohl ist mit selbst gebackenen Kuchen, Kaffee, Eis, kalten Getränken, Rostbratwurst und Pommes gesorgt.