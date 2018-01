ce. Ashausen. Ein Nachrichtendienst für Sehbehinderte ist das Thema eines Vortrages, der beim Montagsfrühstück des DRK Ashausen-Scharmbeck am Montag, 8. Januar, um 9 Uhr im Gemeindehaus der Ashausener St. Andreas-Kirchengemeinde (Duvendahl 2) gehalten wird. Nikola Laudien von der Gemeindebücherei Stelle bringt bereits um 8.30 Uhr Lesefutter vorbei, dass ausgeliehen werden kann.

- Einen Blutspende-Termin veranstalten die Rotkreuzler am Mittwoch, 10. Januar, von 16 bis 20 Uhr im DRK-Kindergarten in Ashausen (Ashausener Straße). Für alle Spender gibt es ein reichhaltiges Büffet.