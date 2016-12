Familiengottesdienst mit Theaterstück in Stelle

Ein Familiengottesdienst mit dem Theaterstück "Hilfe, die Herdmanns kommen!" für große und kleine Besucher findet am Sonntag, 11. Dezember, um 15 Uhr in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Stelle (Harburger Straße 11) statt. Anschließend wird zu Punsch, Plätzchen und Klönschnack eingeladen. - Infos unter http://www.efg-stelle.de.