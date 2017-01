"FamilienSTELLE" lädt ein zu Vortrag über "digitale Welten"

Stelle : Gemeindebücherei |

ce. Stelle. "Digitale Welten" ist das Thema eines Infoabends für Interessierte mit Kindern bis zu sechs Jahren, zu der die Initiative "FamilienSTELLE" am Mittwoch, 11. Januar, um 19.30 Uhr in die Gemeindebücherei (Unter den Linden 18) einlädt. In Kooperation mit den Kitas und dem Ministerium für Gesundheit und Soziales werden unter anderem Fragen rund um die Nutzung von Smartphones, Fernsehern und Apps besprochen. Die Teilnahme ist kostenlos. - Anmeldung bis zum 5. Januar unter Tel. 04174 - 6675470 oder per E-Mail unter e.reich@quaeker-haeuser.de.