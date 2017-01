Freundschaft wird in Stelle gefeiert

Stelle : Feuerwehr |

Arbeitskreis Plouzané informiert über die französische Partnerstadt

Anlässlich des 54. Jahrestages der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages lädt der Arbeitskreis Plouzané der Gemeinde Stelle am Sonntag, 22. Januar, ab 11 Uhr zum Tag der deutsch-französischen Freundschaft in das Steller Feuerwehrhaus ein. "Eingeladen sind alle Einwohner der Gemeinde Stelle", wirbt Jürgen Albrecht vom Arbeitskreis.Neben kulinarischen Genüssen aus Frankreich gibt es einen kurzen Vortrag über Stelles Partnerstadt Plouzané sowie Fotos von der jüngsten Erwachsenenausfahrt in die Bretagne im September 2016. Außerdem werden Anmeldungen für die Jugendausfahrt nach Plouzané angenommen, die vom 16. bis 27. Juli stattfindet. Und es werden noch Gastgeber für Franzosen gesucht, die vom 22. bis 29. August nach stelle kommen, um dort das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen Plouzané und Stelle zu feiern.