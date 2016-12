Gäste aus den Dolomiten - Vorverkauf für Galakonzert der Steller Musikanten beginnt

Stelle : Schulsporthalle |

thl. Stelle. "Große Ereignisse werfen in Stelle ihre Schatten voraus", sagt Heiko von Bargen, Pressesprecher der Steller Musikanten. Grund: Das Orchester lädt am Samstag, 8. April, um 18 Uhr zu seinem beliebten Galakonzert in die Schulsporthalle am Bardenweg ein. Als Gast ist diesmal die "Musikkapelle Sexten" aus den Dolomiten in Südtirol dabei.

Der Vorverkauf beginnt ab sofort. Karten zum Preis von 15 Euro gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Stelle sowie bei Spielwaren Toll in Meckelfeld, in der Tourist-Info im Winsener Marstall, bei allen Steller Musikanten und online unter www.stellermusikanten.de.