ce. Ashausen. Ein Harfenkonzert veranstaltet die Musikschule Winsen am Samstag, 5. November, um 16 Uhr in der Ashäuser St. Andreas-Kirche (Duvendahl 2). Anlass ist die Ernennung der Harfe zum "Instrument des Jahres 2016" durch den Landesmusikrat Berlin in Zusammenarbeit mit dem Landesmusikrat Schleswig-Holstein.

Harfenistin Liliana Rus, die die Harfenklasse der Musikschule aufgebaut hat und leitet, hat mit ihren Schülern ein etwa einstündiges, abwechslungsreiches Konzertprogramm erarbeitet. Mit dabei ist auch das Querflöten-Ensemble der Schule unter der Leitung von Gabriele Fischer.

- Der Eintritt kostet 6 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder. Karten gibt es im Vorverkauf im Sekretariat der Musikschule (Tel. 04171 - 62777) und an der Tageskasse.