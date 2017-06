Orchester "Woody's Sound" lädt ein zum Sommerkonzert

Stelle : Musikschule Woodford |

ce. Ashausen. "Let us entertain you" lautet das Motto eines Sommerkonzertes, das das beliebte Orchester "Woody's Sound" am Sonntag, 18. Juni, um 15 Uhr im Park der Musikschule Woodford in Ashausen (Ashausener Straße 42) gibt. Ein bunter Mix aus bekannten und schwungvollen Hits der vergangenen 80 Jahre wird die Besucher zum Mitsingen und -swingen animieren.

Martin Woodford, musikalischer Leiter der Bigband, hat wie immer alle Titel selbst arrangiert und maßgeschneidert für die vielfältige instrumentale Zusammensetzung des Orchesters mit seinen Mitgliedern im Alter zwischen zehn und 77 Jahren. Neben dem musikalischen Genuss gibt es am Sonntag Kaffee, Kuchen, Grillwurst und Bier als Gaumenschmaus.

Da sich die Qualität des Orchesters bis nach England herumgesprochen hat, reisen die Musiker im Oktober auf Einladung der Grafschaft Worcestershire für ein Gastspiel nach Redditsch südlich von Birmingham.

- Der Eintritt ist frei, eine Spende zugunsten der Jugendarbeit von "Woody's Sound" aber willkommen. Neue Gesichter sind in der Formation immer gerne gesehen. Infos beim Orchestervorstand unter Tel. 01525 - 3623466 oder per E-Mail unter orchestermail@gmx.info.