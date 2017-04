Steller "BiGS" und TSV bieten kostenlosen Schwimmkursus an

Stelle : Freibad |

ce. Stelle. Einen kostenlosen Kinder-Schwimmkursus für Nichtschwimmer und Anfänger bietet die Steller "BiGS" in Zusammenarbeit mit dem TSV Stelle an folgenden Terminen jeweils von 15 bis 15.45 Uhr im Freibad (Bardenweg 13) an: 9., 11., 16., 18., 23. und 30. Mai sowie 1., 6., 8. und 13. Juni. Anmeldungen werden persönlich zu den Öffnungszeiten der TSV-Geschäftsstelle bei der Hermann-Maack-Turnhalle (Büllerberg 2) angenommen, nämlich dienstags von 9.30 bis 11.30 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr.