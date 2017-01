Steller Schützen bitten zum Winterball mit der Band "Dreamboat"

Stelle : Schützenhaus |

ce. Stelle. Partymusik, Spaß und gute Laune sind garantiert, wenn das Schützenkorps Stelle am Samstag, 21. Januar, ab 20 Uhr zum Winterball mit der Band "Dreamboat" im Schützenhaus (Penellweg 3) einlädt. Schützenkönig Andreas Wischnewski, zu dessen Ehren der Ball stattfindet, wünscht sich viele Gäste, die gemeinsam mit ihm und den übrigen Schützen diese Traditionsveranstaltung als Höhepunkt des Königsjahres feiern. - Karten für 10 Euro gibt es im Vorverkauf in Stelle bei Lünsmann Lotto und Toto, Böhring Gartenbedarf, in der Gärtnerei Rulfs und beim Fernseh-Service Reimers sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr.