Stelle : Schulsporthalle |

thl. Stelle. Zu ihrem großen Weihnachtskonzert laden die Steller Musikanten am Sonntag, 11. Dezember, um 15.30 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr) in die Schulsporthalle am Bardenweg ein. Weihnachtslieder und andere stimmungsvolle Stücke werden erklingen, mit Instrumentensolisten, aber auch mit dem gesamten Orchester, verspricht Sprecher Heiko von Bargen.

Einen kleinen Vorgeschmack auf das Konzert gibt es übrigens am Sonntag, 27. November, um 14 Uhr auf dem Steller Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus, wo die Steller Musikanten ein Stelldichein geben.

• Karten für das Weihnachtskonzert zum Preis von 10 Euro gibt es ab sofort bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Der Reinerlös des Konzertes ist für die Jugendarbeit des TSV Stelle bestimmt.