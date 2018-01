Stelle : Kurze Heide |

ce. Stelle. Einen Kursus für Line-Dance bietet die Tanzsportabteilung (TSA) des TSV Stelle ab 14. Januar an vier aufeinander folgenden Sonntagen jeweils von 15.30 bis 17 Uhr im Tanzsaal des TSA im Sportzentrum "Kurze Heide" (Bardenweg 104) an. Dabei lernen die Teilnehmer Grundtechniken und erste Choreographien des Tanzes kennen. Es wird allein, aber doch gemeinsam mit viel Spaß neben- und hintereinander (in „Linie“) getanzt.

Vorkenntnisse oder eine Vereinsmitgliedschaft sind nicht erforderlich. Die Kursgebühr beträgt für Nichtmitglieder pro Person 40 Euro.

- Anmeldung unter Tel. 04174 - 4261 oder per E-Mail unter tanzen@tsv-stelle. Infos auch unter www.tsa-stelle.de.