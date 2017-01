TSV Stelle verleiht seine Sportabzeichen

Stelle : Kurze Heide |

ce. Stelle. Zur Verleihung der Sportabzeichen 2016 lädt der TSV Stelle alle Bewerber und Absolventen am Sonntag, 15. Januar, in den Vereinsraum der Fußballer "Kurze Heide" (Bardenweg 104) ein. Um 17 Uhr werden die Abzeichen an die Schüler und Jugendlichen verliehen, um 18 Uhr sind die Erwachsenen an der Reihe. - Nähere Infos unter Tel. 0172 - 5433388 bei Manfred Saurer.