Von den Anfängen bis heute

Gospelchor "Wings of Faith" feiert 20-jähriges Bestehen und gibt großes Jubiläums-Konzert

Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens lädt der Gospelchor "Wings of Faith" am Samstag, 16. Juni, um 18 Uhr zu einem großen Jubiläums-Konzert in die St. Andreas-Kirche in Ashausen ein. Einlass ist um 17.30 Uhr. Die St. Andreas-Stiftung sorgt für das leibliche Wohl der Besucher.Nach dem Kinofilm "Sister Act" vor 20 Jahren begann eine regelrechte Gründungswelle für Gospelchöre. Auch "Wings of Faith" entstand in dieser Zeit als Chor für jedermann und entwicklete sich im Laufe der Zeit deutlich weiter. Dabei wurde der Charakter des Chores durch verschiedene Leiter beeinflusst und geprägt.Im Mai 2012 kehrte Joana Toader, selbst früheres Chormitglied und mittlerweile zur Leiterin von sechs Chören sowie zur Solo- und Ensemblesängerin avanciert, zu "Wings of Faith" zurück und übernahm die Chorleitung. Mit ihrem großen Elan ist sie Garant für die Begeisterung, die den Chor auszeichnet und die schnellstens auf das Publikum überspringt.Seit der Gründung 1998 wurde größten Wert auf professionelle Chorleiter und Musiker gelegt - ein großes Plus für die Entwicklung der derzeit 40 Sängerinnen und Sänger. Rund ein Drttel von ihnen sind seit der Chorgründung dabei.Das Jubiläums-Konzert soll ein Fest werden für alle Mitglieder und für das Publikum. Musik aus den ersten Anfängen bis hin zu Stücken aus der Gegenwart werden präsentiert - liebevoll und gekonnt arrangiert und umgesetzt von Joana Toader. Begleitet werden "Wings of Faith" von den Berufsmusikern Benny Grenz aus Bremen am Piano und Manuel hansen aus Hamburg an den Percussions.Karten gibt es im Vorverkauf für 14 Euro im Kirchenbüro, in der ABC-Buchhandlung in Stelle und bei Decius in Winsen sowie für 16 Euro an der Abendkasse.