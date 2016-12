Weihnachtliches von den "VielTönern" bei Benefizkonzert in Ashausen

ce. Ashausen. Ein Benefizkonzert mit Advents- und Weihnachtsliedern gibt die Steller Band "VielTöner" am Sonntag, 18. Dezember, um 19 Uhr in der St. Andreas-Kirche in Ashausen (Duvendahl 2). Der Eintritt ist frei. Die hoffentlich großzügigen Spenden kommen der St. Andreas-Stiftung zur Sicherung der Pastorenstelle in Ashausen zugute.

Zur "Vieltöner"-Besetzung gehören Monika Berrier (Gesang), Ansulf Thalheim (Alt- und Tenorsaxophon), Henning Mund im Wechsel mit Folkert Lundberg (Klavier), Ulrich Beckedorf (Gitarre und Kontrabass) und Florian Jenzen (Schlag und Percussion). Bei dem Konzert unter der Leitung von Ansulf Thalheim erklingen unter anderem Schuberts "Ave Maria", "Air" von Bach und "Stille Nacht" von Franz Gruber, aber auch Evergreens wie "Santa Claus Is Coming To Town" und "Jingle Bells". Das Publikum darf sich freuen auf einen abwechslungsreichen weihnachtlichen Abend mit verschiedenen Musikstilen und -sounds.