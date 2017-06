Auf dem Herd brennendes Essen war Ursache für Feuerwehr-Einsatz in Handeloh

Zu einem Brandeinsatz in der Handeloher Hauptstraße wurden heute Mittag die Feuerwehren aus Handeloh und Welle gerufen. Aus einem Mehrfamilienhaus drang Rauch. Für den erforderlichen Sicherungs-Trupp wurde auch noch die Feuerwehr in Tostedt nachalarmiert. Nachdem kein Bewohner die Haustür öffnete, wurde sie aufgebrochen. Die unter Atemschutz vordringenden Einsatzkräfte entdeckten den Grund des Qualms: Auf dem Herd brannte Essen. Das Feuer konnte schnell eingedämmt werden. Die Hauptstraße in Handeloh wurde von der Polizei zunächst gesperrt und später eine Verkehrsregelung eingerichtet. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlung der Brandursache hat die Polizei übernommen.