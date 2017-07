B75 nach Leichenfund seit Mittag gesperrt: Polizei vermutet tödlichen Verkehrunfall

Seit Mittag ist die B75 bei Rotenburg in beide Richtungen gesperrt, weil die Polizei vermutet, dass sich dort vergangene Nacht ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet hat, nachdem eine leblose Person im Fahrbahnseitenraum entdeckt wurde. Der Verkehr zwischen Scheeßel und Sottrum läuft zum Teil durch das Rotenburger Stadtgebiet. Es kommt zu Behinderungen.Bei der Polizeistation in Sottrum ist am Dienstagmittag ein Wildunfall angezeigt worden. Aufgrund der Unfallspuren am Fahrzeug hatten die Beamten Zweifel an der Aussage der Frau, die den Unfall meldete. Die darauf folgenden Ermittlungen führten die Polizei zum Fundort des Toten.Beamte der Tatortgruppe und des Fachkommissariats für Tötungsdelikte haben die Ermittlungen aufgenommen.