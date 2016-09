Brand in Tostedter Flüchtlingsunterkunft / Ein Bewohner schwerverletzt

Rauchschwaden und Sirenen am Mittwochabend gegen 20 Uhr in Tostedt: In der Flüchtlingsunterkunft an der Todtglüsinger Straße ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner erleidet schwere Brandverletzungen und kommt ins Krankenhaus, fünf weitere Bewohner werden durch Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Fünf Wohneinheiten sind unbewohnbar.Die Feuerwehren werden um 20.02 Uhr alarmiert. 97 Kräfte der Feuerwehren Tostedt, Todtglüsingen, Wistedt, Kakenstorf und Dohren können den in Flammen stehenden Container schnell löschen und ein Übergreifen auf weitere Container verhindern. Um 20.57 Uhr heißt es: "Feuer aus". Im Einsatz sind weiterhin fünf Rettungswagen und ein Notarzt sowie diverse Polizeibeamte.Vor Ort machen sich auch Tostedts Ordnungsamtsleiter Dieter Hellberg sowie Rainer Kaminski und Thorsten Völker vom Landkreis ein Bild der Lage.Für ca. zehn der rund 160 Flüchtlinge in der Unterkunft muss eine andere Unterbringung gefunden werden.Die Polizei hat die Container beschlagnahmt. Laut Polizeisprecher Jan Krüger deutet vieles auf einen technischen Defekt als Brandursache.