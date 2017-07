Diebe klauten in Tostedt drei Mountainbikes

bim. Tostedt. Dienstagmorgen gegen 2.15 Uhr drangen mindestens drei Diebe in ein Fahrradgeschäft an der Bahnhofstraße ein. Die Täter hatten dazu eine Schaufensterscheibe eingeschlagen. Aus dem Verkaufsraum schnappten sich die Täter drei Mountainbikes und fuhren damit davon. Der Gesamtschaden: rund 2.300 Euro.

Zeugen, denen die Diebe mit den Mountainbikes aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04182-28000 bei der Polizei in Tostedt zu melden.