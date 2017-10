Eier-Attacke in Tostedt

bim. Tostedt. Zu einer ungewöhnlichen Form der Sachbeschädigung kam es in der Nacht zu Dienstag an einem Haus im Albert-Schweitzer-Weg in Tostedt. Unbekannte hatten Gartenmöbel auf der Terrasse mit Lebensmitteln beschmiert und mehrere rohe Eier durch ein geöffnetes Fenster in einen Wohnraum geworfen. Dadurch entstand neben unangenehmen Verschmutzungen ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Der Hintergrund dieser Attacke ist unklar. Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 04182-28000 bei der Polizei in Tostedt zu melden.