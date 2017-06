Einbrüche in Handeloh und Winsen

bim. Handeloh/Winsen. Zwei Einbrüche ereigneten sich am Montag im Landkreis Harburg:



In ein Einfamilienhaus im Wörmer Weg in Handeloh brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 7 und 14 Uhr durch Aufhebeln der Terassentür ein. Die Täter entwendeten Bargeld und eine Kamera. Der Gesamtschaden: rund 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter Tel.04181-2850 entgegen.



Zwischen Montagmorgen und -abend schlugen Einbrecher eine Fensterscheibe in ein

Haus im Ilmer Weg in Winsen ein. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.