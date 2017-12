Erneut Wolf bei Verkehrsunfall getötet

Ein toter Wolfsrüde wurde am frühen Montagmorgen auf der A7 in Richtung Hamburg auf dem Parkplatz der Raststätte Seevetal hinter der Leitplanke entdeckt und der Autobahnmeisterei gemeldet, die wiederum die Polizei informierte. Aufgrund der Spuren geht die Polizei von einem Verkehrsunfall aus.Das Tier ist inzwischen der zehnte, in Niedersachsen tot aufgefundene Wolf in diesem Jahr.Das Wolfsbüro des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hat den Transport des toten Wolfs zum Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) nach Berlin veranlasst. Das IZW untersucht den Kadaver, ermittelt die genaue Todesursache und stellt den Allgemeinzustand des Tieres fest. Zudem schickt das Institut Gewebeproben des toten Wolfs zur Feststellung des genetischen Fingerabdrucks an das Senckenberg-Institut in Gelnhausen bei Frankfurt. Damit kann u.a. ermittelt werden, zu welchem Rudel der Wolf gehörte. Nach Abschluss aller Untersuchungen wird das Wolfsbüro die Ergebnisse bekannt geben.Weitere Informationen über tot aufgefundene Wölfe finden Sie hier