Lkw rutscht in Stelle vom Deich

Der kurzzeitige Wintereinbruch am Donnerstag sorgte nicht nur für Freude, sondern bescherte den Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei auch viel Arbeit. Vielerorts mussten Lkw und Busse an Gefällestrecken anhalten, bis Streufahrzeuge die Gefahrenstellen erreichten. Besonders an den Autobahnanschlussstellen sorgten stehengebliebene Lkw für Probleme. Die Feuerwehren mussten außerdem zu Schneebrucheinsätzen ausrücken, weil der nasse Schnee für manche Bäume zu schwer war, sodass diese umkippten oder Äste abbrachen. Und es ereigneten sich mehrere Unfälle, bei denen glücklicherweise niemand schwer verletzt wurde. In der Vielzahl blieb es bei Blechschäden.Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich in der Straße Achterdeich in Stelle. Dort war gegen 11.45 Uhr ein mit drei Personen besetzter Müllentsorgungs-Lkw von der spiegelglatten Straße abgekommen, einen kleinen Deich heruntergestürzt und schließlich auf der Seite unterhalb des Deiches liegengeblieben. Alle drei Insassen konnten sich unverletzt aus dem Müllwagen befreien. Da aus dem Fahrzeugtank Dieselkraftstoff auslief, wurde zusätzlich die Feuerwehr Maschen mit Spezialfahrzeugen zur Bekämpfung von Umweltschäden nachalarmiert. Die Bergung des verunfallten Müllwagens wurde mit Hilfe von Kranfahrzeugen vorgenommen. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.• In Buchholz-Holm rutschte gegen 10.15 Uhr ein mit Schrott beladener Lkw auf der K28 in einen Graben. Die Zugmaschine prallte gegen einen Straßenbaum und kippte in der Folge so weit zur Seite, dass Teile der Ladung aus dem Container herausfielen. Der 43-jährige Fahrer blieb unverletzt.• Auf der Benzstraße in Winsen stießen gegen 11.10 Uhr zwei Pkw zusammen, nachdem eine 19-jährige Frau beim Einbiegen in die Straße mit ihrem Fiat Ducato auf der winterglatten Fahrbahn in die Gegenfahrspur geriet und dort mit dem Opel Meriva einer 50-Jährigen zusammenprallte. Die 50-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.• In Winsen-Sangenstedt kam es zu einem Unfall, für den die Polizei dringend Zeugen sucht: Gegen 12.15 Uhr überholte ein Unbekannter mit seinem dunklen Pkw trotz winterglatter Fahrbahn und Überholverbots den Ford Ka einer 46-jährigen Frau, die auf der K87, von Borstel kommend, in Richtung Rottorf unterwegs war. Die 46-Jährige verriss vor Schreck das Lenkrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte der Pkw gegen einen Straßenbaum und überschlug sich. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Rottorf fort, anstatt anzuhalten und der Frau zu helfen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 04171-7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.• Auf der A39 in Höhe Radbruch kam ein unbekannter Fahrzeugführer gegen 12.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Fahrbahn in Richtung Hamburg ins Schleudern. Der Wagen prallte in die Mittelleitplanke und wurde dabei nach Zeugenaussagen erheblichbeschädigt. Der Fahrer setzte seine Fahrt allerdings mit dem beschädigten Fahrzeug fort und flüchtete. Auch für diesen Unfall sucht die Polizei Zeugen unter Tel. 04171-796200.