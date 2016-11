Polizei beendet Zechgelage

mum. Tostedt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Wohnung in der Straße "Alte Kleinbahn" in Tostedt zu einem Zechgelage. Aufgrund des hohen Alkoholkonsums gerieten die Gästen in einen Streit. Die Folgen waren körperliche Auseinandersetzungen, eine Kopfplatzwunde und mehreren Prellungen sowie eine defekte Tür. Ein Tostedter (33), der widerrechtlich in die Wohnung wollte, konnte nur durch die hinzugerufene Polizei daran gehindert werden. Dabei versuchte er die Beamten zu schlagen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung wurde er mit 2,53 Promille dem Polizeigewahrsam zugeführt, wobei er die Beamten fortlaufend beleidigte.