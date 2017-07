Polizei sucht schwarzen SUV mit Beschriftung

bim. Tostedt. Die Polizei sucht einen Unfallfahrer: Der Unfall ereignete sich bereits am Dienstag, 18. Juli, gegen 17 Uhr an der Kreuzung Weller Straße/Niedersachsenstraße/Tostedter Straße. Ein Autofahrer kam aus Otter und wollte nach links in Richtung Tostedt abbiegen. Er ließ zwei Pkw passieren, die aus der Niedersachsenstraße kommend links in Richtung Welle fuhren. Hinter den beiden Pkw fuhr ein schwarzer SUV an die Kreuzung, der dem Anschein nach auch nach Welle fahren wollte. Der Geschädigte bog ab, jedoch fuhr der SUV geradeaus weiter, sodass es zum Zusammenstoß kam. Danach fuhr der SUV weiter in Richtung Otter und flüchtete.

Wer Hinweise zu dem schwarzen SUV (mit silberfarbenen "Stangen" am Pkw, seitliche Beschriftung) geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Tostedt unter Tel. 04182-28000.