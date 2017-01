Tostedt: BMW gestohlen

kb. Tostedt. Ein schwarzer BMW 320D ist in der Nacht zu Mittwoch aus dem Bertha-von-Suttner-Weg in Tostedt gestohlen worden. Der Pkw mit dem Kennzeichen WL - B 2206 stand auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus. Wie die Täter den Wagen unbemerkt entwenden konnten, ist unklar. Der Schaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Tel. 04182 - 28000.