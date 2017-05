Trunkenheitsfahrten im Landkreis Harburg

(bim). Mehrere Autofahrer waren am Wochenende unter Alkoholeinfluss im Landkreis Harburg unterwegs. Einen 52-jährigen Lüneburger erwischte die Seevetaler Polizei am frühen Samstagabend in Emmelndorf mit 0,76 Promille am Steuer.

Mit 1,42 Promille war ein 25-Jähriger am Sonntag gegen 1.30 Uhr in der Buchholzer Innenstadt unterwegs, als er von der Polizei kontrolliert wurde.

In Jesteburg kontrollierte die Polizei am Samstag gegen 23 Uhr einen 42-jährigen Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug zuvor durch heftige Schlangenlinien aufgefallen war. Der Fahrer hatte 0,94 Promille intus.