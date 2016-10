Unbekannter wirft Maiskolben von Brücke auf der A1

bim. Seevetal. Einen Maiskolben warf ein Unbekannter am Dienstag gegen 17.30 Uhr von der Autobahnüberführung der Seevetalstraße auf die A1. Ein in Richtung Bremen fahrender Audi A3 eines 25-jährigen Mannes aus Garstedt wurde von dem Maiskolben im Kühlerbereich getroffen. Nur durch die besonnene Reaktion des Autofahrers kam es nicht zu einem schweren Unfall. Es blieb bei einem Sachschaden von etwa 300 Euro.

Der Fahrer sah nach dem Unfall eine Person in einem mintgrünen, langärmligen Oberteil auf der Brücke stehen, die sich über das Geländer beugte. Kurz drauf fuhren zwei Radfahrer auf die Brücke der Seevetalstraße. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem unbekannten Kolben-Werfer ein, blieb jedoch erfolglos. Der Täter, gegen den nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt wird, konnte unerkannt entkommen.

Die Autobahnpolizei in Winsen bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 04171-796200 zu melden. Insbesondere die zwei Radfahrer auf der Brücke könnten wichtige Zeugen des Vorfalles sein.