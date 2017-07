Unfall auf A7: Lkw blockieren Rettungsgasse

Der Fahrer eines Ford Focus aus dem Kreis Hildesheim wurde am frühen Samstagmorgen bei einem Unfall auf der A7 Richtung Hamburg leicht verletzt. Er war aus ungeklärter Ursache bei hoher Geschwindigkeit zunächst nach links und dann in Höhe einer Autobahnunterführung nach rechts in die Leitplanke gefahren. Nach etwa 100 Metern blieb das völlig zerstörte Fahrzeug unbeleuchtet auf dem mittleren der drei Fahrstreifen liegen. Der Fahrer konnte das Wrack aus eigener Kraft verlassen und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.Zu dem Einsatz wurden die Feuerwehren Garlstorf, Egestorf und Gödenstorf/Oelstorf, Notarzt und Rettungswagen alarmiert. Gegen 3 Uhr am Morgen war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.Behindert wurde der Einsatz nachrückender Kräfte durch verantwortungslose Lkw-Fahrer, die im Stau mit ihren Fahrzeugen alle drei Fahrstreifen blockierten und die Bildung einer Rettungsgasse unmöglich machten.