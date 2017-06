Unfall mit zwei Schwerverletzten in Otter

bim. Otter. Ein Verkehrsunfall mit Schwerverletzten ereignte sich am Samstag gegen 18.30 Uhr auf der Verbindungsstrecke von Tostedt nach Otter. Dort stießen zwei Kradfahrer zusammen. Ein 35-Jähriger war mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Otter unterwegs. Weil er Alkohol getrunken hatte, konnte er sein Fahrzeug allerdings nicht mehr sicher führen, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden 40-jährigen Motorradfahrer zusammen. Beide Fahrer wurden dabei schwer verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Fahrbahn war für rund zwei Stunden gesperrt.