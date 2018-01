Unfall mit zwei Verletzten an der Autobahnauffahrt Hollenstedt

bim. Hollenstedt. Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignete sich am Dienstagmorgen an der Autobahnauffahrt Hollenstedt. Die 48-jährige Fahrerin eines VW Polo übersah beim Abbiegen die entgegenkommende 27-jährige Fahrerin eines Mazda. Durch den Zusammenstoß wurden die Frauen aus Hamburg und Tostedt leicht verletzt. Beide kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren jeweils nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden: rund 14.000 Euro.