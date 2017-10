Unfallflüchtiger nach Unfall in Holm gesucht

bim. Holm. Ein 17-jähriger Motorradfahrer wurde Mittwochabend gegen 21.30 Uhr in Buchholz-Holm von einem unbekannten Autofahrer von der Straße gedrängt. Der junge Biker war auf der Inzmühlener Straße (K28) in Richtung Inzmühlen unterwegs, als ihm ein Pkw entgegenkam, der in Richtung Holm fuhr und die Kurve schnitt. Der 17-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter. Die Familie des verletzten Motorradfahrers bittet den Unfallfahrer oder Zeugen, sich bei ihr unter Tel. 04182-286217 (Anrufbeantworter) oder bei der Polizei Buchholz unter Tel. 04181-2850 zu melden.