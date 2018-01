Unter Drogen Auto gefahren

mi. Buchholz. Am vergangenen Samstag kontrollierten Buchholzer Polizisten gegen 1 Uhr in der Berliner Straße in Buchholz einen VW Golf. Bei der Kontrolle des 19-jährigen Fahrers aus Buchholz verdichteten sich Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum. Ein Schnelltest vor Ort erhärtete den Verdacht. Zudem wurde eine geringe Menge Marihuana im PKW aufgefunden. Durch einen Arzt wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der 19-Jährige musste sich dann zu Fuß auf den Heimweg machen - mit zwei Strafanzeigen im Gepäck.